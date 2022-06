Spiaggia “mangiata”, la rampa è interrotta: uno scalino tra i disabili e il mare

PORTONOVO - Spiaggia mangiata dalle mareggiate, la porzione compresa tra “Emilia” e “Marcello” è un vero e proprio scalino sul mare. Il problema è che proprio in quella zona c’è l’unica rampa di accesso al mare per i disabili. E’ interrotta proprio dal dislivello. La sedia a rotelle attrezzata, che si può chiedere allo stabilimento “Emilia” c’è (c'è anche uno speciale giubbotto che aiuta a restare a galla), ma l’ingresso in acqua è comunque difficoltoso. Una barriera architettonica che, spiega il Comune, è in via di abbattimento.

«Interverremo presto per sistemare questa cosa- ha spiegato l’assessore alle manutenzioni, Stefano Foresi- già la prossima settimana interverremo sulla pedana. In questi giorni c’è il ponte, ma da lunedì il personale sarà tutto a disposizione». Lavori previsti, aggiunge l’assessore, anche sui parcheggi per disabili: «Ci sono due stalli che verranno stabilizzati, presseremo la terra e forse ci saranno anche delle coperture per impedire che si formi la malta in caso di pioggia».