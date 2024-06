Arriva il vero caldo, al via "l'assalto" dei bagnanti alle spiagge anconetane. Tutte le novità del 2024

ANCONA - Le previsioni meteorologiche favorevoli per il prossimo weekend promettono di rendere le spiagge di Ancona una meta ideale per cittadini e turisti. In previsione dell'afflusso, l'Amministrazione comunale ha intensificato i lavori di manutenzione per garantire spiagge accoglienti e servizi adeguati.

Spiaggia del Passetto

I lavori di sistemazione della spiaggia del Passetto sono entrati nel vivo. Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, le squadre hanno iniziato la movimentazione della ghiaia vicino al molo e la pulizia dell'area. L’accessibilità è stata migliorata con interventi sulle scale e sugli ascensori, mentre il magazzino comunale sta installando le docce e una ditta specializzata si occupa delle pedane e degli scivoli a mare. L'ascensore del Passetto sarà disponibile dalle 8 alle 20 e, a partire dal 21 giugno, fino a mezzanotte nei fine settimana.

Spiaggia di Torrette, Collemarino e Palombina

Queste spiagge, con fondale e arenile di sabbia, sono perfette per lunghe passeggiate e sono molto apprezzate dai bambini. Sono attivi i servizi di salvamento e primo soccorso con defibrillatore. La manutenzione straordinaria dei bagni pubblici e del percorso ponte di legno è stata completata, così come la cura del verde. Anconambiente ha migliorato i sottopassi per facilitare l'accesso alla spiaggia.

Mezzavalle

Mezzavalle è accessibile tramite un sentiero o via mare. Il percorso è stato recentemente manutentato e l’arenile pulito. Sono attivi il servizio di boe per la sicurezza balneare e i bagni pubblici. Inoltre, è presente un servizio bar. Nelle spiagge libere di Mezzavalle e Portonovo sono garantiti servizi di salvamento, assistenza sanitaria e pulizia delle aree.

Portonovo

A Portonovo è attivo un Infopoint presso la piazzetta, operativo dalle 9 alle 18. Il servizio di Guardia medica, disponibile dal 15 giugno al 15 settembre, fornirà assistenza sanitaria presso un container attrezzato. La Zona di Accesso Controllato (ZAC) regolerà l'accesso dei veicoli per evitare congestioni. L'accesso ai parcheggi pubblici sarà consentito fino alla loro saturazione, comunicata in tempo reale agli addetti al controllo. Nei giorni critici, identificati in un calendario condiviso, sarà potenziato il servizio navette.

Parcheggi

Le tariffe dei parcheggi sono rimaste invariate rispetto alla stagione precedente. Il bus navetta, gratuito per chi parcheggia a monte, sarà operativo dalle 8 alle 20 con corse ogni 20 minuti fino al 29 settembre. Per chi desidera parcheggiare nei pressi della baia, le tariffe variano da 5 a 9 euro al giorno. La sosta è gratuita per i veicoli elettrici al 100%. La Linea 94 collegherà Portonovo alla stazione ferroviaria di Ancona con orario estivo a partire dall'8 giugno. Per maggiori informazioni sui servizi e gli orari, visitare il sito www.conerobus.it.