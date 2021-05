Spiaggia del Passetto, sistemazione e servizi ai bagnanti: il punto del Comune

Muretti e panchine rotte, cumuli di ghiaia che rendono inaccessibili tratti di spiaggia a stagione balneare già avviata e bagni pubblici inagibili. La manutenzione del Passetto è ancora in stand-by: «Spero entro domani di avere tutta l’attrezzatura e i materiali al Passetto, in modo da poter svolgere i lavori in settimana» ha risposto l’assessore alle manutenzioni, Stefan Foresi, all’interrogazione consiliare di Andrea Vecchietti (M5S). «Le autorizzazioni chieste al Parco del Conero ad aprile sono arrivate soli il 10 maggio- ha aggiunto Foresi- le condizioni meteo proibitive non hanno permesso finora l’attracco del pontone. Lo abbiamo prenotato per domattina perché le mareggiate sono previste meno violente».

I servizi

«Dal 1 luglio al 31 agosto l’ascensore sarà attivo tutti i giorni fino a mezzanotte, poi riprenderà a funzionare nei week end- prosegue Foresi-Dal 2 giugno partirà il salvamento così come l’infermeria di primo soccorso, sia al Passetto che a Palombina»

I bagni

«I bagni utilizzabili sono quelli vicino alla Spiaggiola, convenzionati con il concessionario dello stabilimento. Sono aperti dal 24 aprile e a disposizione dei cittadini che vanno sul posto- conclude Foresi- Durante i lavori della spiaggia faremo anche la messa a mare delle rampe per i disabili e nella parte superiore al muretto installeremo 50 metri di corrimano nella zona dove la gente inesperta scivola facilmente».