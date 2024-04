"La spiaggia dei gabbiani", anteprima sold out nel cuore di Ancona per il film di Claudio Pari

ANCONA - Dopo l'anteprima nazionale a Roma al Cinema Adriano, nella cornice del festival di cinema Alice nella città, anteprima regionale ad Ancona mercoledì 17 aprile per il film "La spiaggia dei gabbiani", pellicola d'esordio di Claudio Pauri. Sala gremita, alla presenza del regista Claudio Pauri, del produttore Fabrizio Saracinelli, di parte del cast e della troupe, compreso il Direttore della fotografia Claudio Marceddu, l’autore della colonna sonora Raffaele Petrucci. Ad introdurre la serata Stefano Smeriglio, proprietario del Movieland Goldoni che ha voluto salutare il pubblico e accoglierlo dopo la recente riapertura della sala nel cuore della città invitando tutti a tornare a vivere eventi in sala.

La spiaggia dei gabbiani è una commedia brillante che vede un gruppo di trentenni, a dieci anni dalla maturità, impegnati in una vacanza in barca a vela sulla riviera del Conero. Un viaggio divertente per raccontare i conflitti di una generazione sospesa e in cerca di identità. Un gruppo di amici, ex compagni di scuola alla soglia dei trent'anni, si avventura in una vacanza in barca a vela alla ricerca di un paradiso perduto fatto di risate, leggerezza, sogni. Ma quell'atmosfera, dieci anni dopo la fine del liceo, sembra svanita. Gli amici si ritrovano a fare i conti con fallimenti, frustrazioni e relazioni irrisolte finiranno per esplodere e portare a galla verità sommerse.

Nel film la partecipazione straordinaria della tiktoker da 5 milioni di followers Giulia Sara Salemi e un cast di giovani attori: Veronica Baleani, Marco Brandizi, Gaia Di Leo, Giulia Eugeni, Giorgia Fiori, Diego Giangrasso, Alessandra Penna, Daniele Vagnozzi, diretti dal regista Claudio Pauri, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Giulia Betti. Il film, con la fotografia di Claudio Marceddu e le musiche di Raffaele Petrucci, è prodotto da Fabrizio Saracinelli per Guasco con il

sostegno di Regione Marche - Bando Cinema 2022/23 e Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura e di molti partner e sponsor. Il film è stato girato in location straordinarie tra Ancona, Sirolo e Numana