Spiaggia di Falconara, attiva dal 15 giugno al 15 settembre la guardia medica turistica

FALCONARA MARITTIMA – Sarà operativo da sabato 15 giugno il servizio di guardia medica turistica garantito dall’Azienda sanitaria territoriale di Ancona: un medico sarà presente sulla spiaggia di Falconara, all’ex Piattaforma Bedetti, tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il presidio sarà raggiungibile anche telefonicamente nello stesso orario al numero 338-7177180. La guardia medica turistica è stata riattivata a Falconara nell’estate 2020, dopo che per 14 stagioni il servizio era stato soppresso dall’Asur.

La riattivazione era stata al centro di una battaglia del sindaco Stefania Signorini, che sin dall’estate 2018 si era rapportata con la Regione Marche e i vertici regionali dell’Asur. All’epoca Falconara era infatti l’unico comune costiero della provincia di Ancona che non aveva ricevuto contributi per l’assistenza sanitaria lungo la spiaggia. Grazie al confronto costante, il presidio è stato ripristinato e ora è tornato un servizio consolidato. Il medico sarà presente fino al 15 settembre: per tre mesi il medico dell’Ast potrà rispondere alle esigenze dei bagnanti e in generale dei turisti che scelgono di trascorrere le loro vacanze a Falconara.