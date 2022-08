Spiaggia delle Due Sorelle, accesso a numero chiuso e prenotazione obbligatoria

SIROLO - Spiaggia delle Due Sorelle, accessi a numero chiuso fino al 4 settembre. La decisione è stata presa per tutelare l'ambiente e la sicurezza degli stessi bagnanti, visto l'afflusso superiore alle reali capacità ricettive del luogo.

Per accedere in spiaggia bisognerà dunque prenotare il proprio posto tramite l'app spiagge.it o sul portale www.turismosirolo.it. La prenotazione è valida per la fascia oraria 8-18. I trasgressori rischieranno una multa da 25 a 500 euro. Non occorrerà prenotare, però , se si andrà in spiaggia utilizzando il servizio dei Traghettatori del Conero.