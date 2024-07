Bau Beach, inaugurata la nuova spiaggia per cani. Un'area gratuita ed attrezzata per gli amici a 4 zampe

ANCONA - È stata inaugurata oggi pomeriggio, alla presenza di numerose associazioni animaliste del territorio, la Bau Beach, la nuova spiaggia per cani nel tratto di arenile libero di Torrette di Ancona, raggiungibile dal sottopasso della stazione. L’area è costituita da una sezione in spiaggia dalle dimensioni di oltre 1000 metri quadrati, è gratuita ed attrezzata con cestini gettarifiuti e doccia. I cani, oltre che trascorrere del tempo con i padroni sull’arenile, potranno anche fare il bagno nello specchio d’acqua balneabile antistante, per un’area totale di oltre 2000 metri quadrati delimitato da boe ed un’altezza di circa un metro d’acqua. “L’inaugurazione della spiaggia dedicata ai cani conferma l’impegno di questa Amministrazione nei confronti dell’ampliamento dei servizi offerti agli animali ed ai loro proprietari – commenta l’Assessore alla Tutela degli Animali Orlanda Latini – perché è necessario riservare ai nostri amici a quattro zampe, a tutti gli effetti membri del nucleo familiare, idonei spazi in cui trascorrere del tempo insieme”.

L’accesso alla Bau Beach sarà gratuito e regolato da apposita cartellonistica, anche nelle lingue inglese, francese e tedesca. È consigliato munirsi di ciotola e dispositivi ombreggianti a tutela della salute e del benessere degli animali in spiaggia. Sono 12 mila i cani registrati all’interno del solo Comune di Ancona (dati AST Ancona) e, su scala regionale, la presenza di un cane in famiglia è aumentata nel biennio passando da 414.772 del 2022 a 428.710 del 2024 (dati OIPA). La realizzazione della Bau Beach è stata possibile anche grazie al sostegno di tre associazioni: Club Inner Wheel Ancona-Riviera del Conero, APNEC (Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili) e Conero Rescue Dogs. Di rilievo il contributo fattivo di quest’ultima, associazione cinofila del territorio che si occupa di preparazione di cani da ricerca su superficie e macerie, il cui Presidente Gianluca Cerigioni spiega che i volontari si occuperanno “di monitorare la spiaggia affichè vengano rispettate le regole e le norme di sicurezza anche attraverso l’ausilio di un cane da soccorso in acqua. I volontari saranno anche disponibili a dare informazioni a tutti gli utenti della spiaggia sulle regolamentazioni vigenti”.

“Il Club Inner Wheel Ancona-Riviera del Conero si è già distinto per analoghe iniziative riguardanti i benefici della relazione uomo-cane; – commentano la Past President del club, Romana Montemarani, e l’attuale Presidente Daniela Del Fiasco - siamo lieti quindi di continuare la fattiva collaborazione con il Comune di Ancona finalizzata all’incremento dei servizi a favore dei nostri amici a quattro zampe”. Inoltre l’Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili auspica “che molti altri comuni d'Italia seguano l'esempio di Ancona – commenta la Presidente APNEC Daniela Borgo – perché da sempre crediamo che il benessere del binomio uomo-cane derivi da una buona relazione in cui il gioco ed il divertimento, che possono essere praticati da oggi anche alla Bau Beach”. Infine “per la corretta realizzazione della Bau Beach – conclude l’Assessore Latini - ringrazio tutte le associazioni intervenute per dare il loro supporto e contributo, nonché tutti gli uffici comunali che si sono adoperati per far sì che il progetto diventasse realtà”.

Garante della Tutela degli animali

L’inaugurazione della spiaggia per cani a Torrette è stata l’occasione ideale per presentare alla cittadinanza la Garante della tutela degli animali, l’Avvocato Vanessa Marini. Questa figura, istituita lo scorso maggio in sede di consiglio comunale, è a tutti gli effetti il referente dell'Amministrazione in materia di tutela degli animali d'affezione, prevenzione del randagismo e convivenza corretta con i cittadini. La Garante coordinerà le associazioni animaliste facenti parte della Consulta comunale, riceverà segnalazioni e reclami, denuncerà all'Autorità competente fatti configurabili come reati, promuoverà d'accordo l'Assessore e con la Consulta campagne di sensibilizzazione, concorrerà alla realizzazione di progetti pilota, richiederà interventi di prevenzione e repressione di abusi in collaborazione con gli uffici comunali.

Decalogo della Bau Beach