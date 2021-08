Cerimonie, mare pulito e turismo: ecco le spiagge che sventolano Bandiera Blu

Anche quest'anno è arrivato il prezioso riconoscimento delle Bandiere Blu d'Europa che colloca le Marche tra le prime regioni d'Italia per numero di vessilli conquistati. Uno dei mari più belli e puliti è quello che bagna proprio la nostra regione, per numero di Bandiere Blu, assegnate in base a parametri molto severi di eccellenza che vanno dalla qualità ambientale delle acque, alla cura della spiaggia e delle aree circostanti, fino ai servizi per una balneazione sicura. La cerimonia si è tenuta a Numana.

«La più importante certificazione internazionale - si legge nella nota - per una costa di qualità che rende ancora più competitiva l’offerta turistica, premia Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Sirolo, Ancona con la baia di Portonovo, Numana, Potenza Picena-Porto Potenza Picena, Civitanova Marche, Fermo-Lido, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto, a dimostrazione della bellezza della costa delle Marche».

«Dopo quello delle Bandiere Arancioni consegniamo anche le Bandiere Blu - ha affermato il presidente Francesco Acquaroli, che è anche assessore al Turismo -. Riconoscimenti che sono sinonimo di qualità, non solo per le aree costiere ma per tutto il territorio regionale, attraverso i quali dobbiamo essere capaci di essere attrattivi e competitivi sul panorama nazionale e internazionale. Possiamo vantare un patrimonio artistico, ambientale e paesaggistico che non ha nulla a che invidiare a nessuno. Stiamo lavorando per destagionalizzare l'offerta turistica con bandi che cercano di intercettare flussi anche fuori dai mesi estivi e contestualmente abbiamo avviato l'iter per la costituzione dell'Agenzia regionale del turismo e del l'internazionalizzazione che si presuppone il compito di organizzare la meta turistica marchigiana, di collegare le tantissime realtà, enti locali, associazioni, privati affinché si possa fare rete comune e una sinergia maggiore che sia un volano e qualifiche ancora di più l'offerta della nostra regione».

La cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Blu si è svolta oggi pomeriggio nella suggestiva cornice di Numana alla presenza del presidente Francesco Acquaroli e delle autorità regionali e nazionali della Fee, "Foundation for Environmental Education" , con il Presidente nazionale Claudio Mazza, a cui spetta il compito di assegnare le bandiere blu. A conclusione della giornata in programma uno spettacolo in Piazza del Santuario a Numana dalle ore 21 con l'esibizione di David Mazzoni Ensemble, reduce dalla convincente apparizione all'ultima edizione di Italia's Got Talent (SKY) e la performance della sand artist Paola Saracini accompagnata dalle note del pianista Gabriele Esposto.