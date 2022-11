Campagna amica, riparte la spesa sospesa: solo il 10% delle famiglie arriva alla fine del mese senza difficoltà

ANCONA - Nelle Marche appena il 10% delle famiglie riesce ad arrivare alla fine del mese senza difficoltà mentre un 6,8% di esse vive sotto la soglia di povertà relativa. Il rischio di povertà e di esclusione sociale riguarda un marchigiano su cinque e rispetto a prima della pandemia è aumentata la percentuale delle persone che vivono in condizione di grave deprivazione e quelle a bassa intensità lavorativa. Lo mette in evidenza la Coldiretti Marche citando i dati Istat in vista della VI Giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco, ricorrenza dedicata alle persone in difficoltà che si celebra il 13 novembre.

Per l’occasione nei mercati contadini di Campagna Amica oggi si sono tenute iniziative solidali. Ad Ancona gli agricoltori del Mercato Dorico hanno consegnato alla parrocchia del Cristo Divino Lavoratore una cassetta da 10 chili tra pasta, legumi, patate, verdura e frutta. Non un’iniziativa isolata. Nelle sole Marche dall’inizio della pandemia sono stati raccolti oltre 20mila chili di prodotti tra frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100% italiani, di alta qualità e a chilometri zero, donati ai più bisognosi, alle famiglie in condizioni di difficoltà indicate dai servizi sociali dei comuni o dall’associazionismo. Una responsabilità sociale che gli agricoltori hanno tradotto anche politica di contenimento dei prezzi al consumo. Mentre le stime indicano un 11,5% di rincari sui generi alimentari, nei mercati di Campagna Amica i costi dei prodotti dal campo alla tavola restano sostanzialmente inalterati grazie alla filiera corta.