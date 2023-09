Sovrappasso Torrette, fatto. Ora arrivano gli ascensori: ecco quando entreranno in funzione

ANCONA - Entro la fine dell'anno saranno operativi gli ascensori del sovrappasso pedonale di via Metauro per l'ospedale di Torrette. Procedono gli adempimenti e gli interventi necessari per la messa in funzione degli ascensori del ponte di via Conca che collega i 260 posti auto del parcheggio di via Metauro con il parcheggio dell'ospedale e, quindi, con l'ingresso del nosocomio. Inaugurato nel luglio scorso, il sovrappasso proprio in questi giorni ha visto la presenza dei tecnici Enel che hanno provveduto all'allacciamento degli impianti elettrici che hanno consentito poi l'installazione di 4 telecamere brandeggianti, operative a 360°, per la vigilanza della struttura

Il progetto definitivo per gli impianti è in corso di affidamento alla impresa che dovrà procedere agli allacciamenti dal punto Enel fino agli impianti di elevazione. E' stato dato mandato agli uffici di acquistare i dispositivi di sicurezza necessari per l'attività dell'impianto di elevazione.

“A metà ottobre – ha detto questa mattina in Consiglio Comunale l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ancona, Stefano Tombolini – saremo pronti quindi per presentare domanda di collaudo agli uffici competenti per la verifica sugli impianti pubblici di sollevamento. Questi uffici avranno 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. Contiamo perciò di rendere operativi gli ascensori del sovrappasso di via Conca entro dicembre”.

Il ponte, che consente già un uso più efficiente e più sicuro dei parcheggi a servizio dell'ospedale, evitando l'attraversamento dei pedoni in una strada a intenso traffico, è stato realizzato dal Comune di Ancona ed ha un costo totale di 700mila euro dei quali 500 mila euro erogati dalla Regione Marche e gli altri a carico dell'Amministrazione. L’opera (struttura d’acciaio composta da due torri di sostegno e da una passerella pedonale a struttura reticolare con 2 scale di accesso per ogni lato) è attualmente fruibile con l’uso della scala, mentre per utilizzare l'ascensore occorrerà attendere il previsto parere di collaudo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Anfisa). Nel frattempo resterà attivo il semaforo per l'attraversamento a raso di via Conca.