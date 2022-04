Mozione bocciata, Il sottopasso Torrette-spiaggia non riapre

ANCONA - Bocciata la mozione per la riapertura del sottopasso. I consiglieri comunali FdI Marco Ausili, Maria Grazia De Angelis e Angelo Eliantonio, che pochi giorni fa avevano organizzato una manifestazione a Torrette per chiedere la riapertura del sottopasso (QUI IL VIDEO), annunciano che l’Amministrazione Comunale ha deciso di bocciare il loro documento che proponeva al Comune di trovare un accordo con RFI: «Grande delusione per questa bocciatura. L’Amministrazione Comunale boccia la nostra proposta promettendo per il 2023 un’opera nuova di sottopasso carrabile. Ma, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione, il progetto di quest’opera non esiste ancora e perciò nessuna risorsa economica è stata impegnata per esso. Riteniamo in ogni caso che, finché non ci sarà un’opera nuova, il sottopasso esistente debba essere riaperto. Ci auguriamo che nonostante la bocciatura della mozione, il Comune voglia perseguire la concertazione con RFI che abbiamo proposto».