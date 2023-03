Sostegno alle famiglie contro il caro energia: la mozione dalle Marche per sollecitare il Governo

ANCONA- Chiedere al Governo un intervento che preveda un titolo di spesa dal fondo economico del PNRR, al fine di finanziare l’installazione di impianti fotovoltaici nelle abitazioni di famiglie e cittadini in evidenti difficoltà economiche. Questa l’assunzione di impegno che viene richiesta al Presidente e all’Esecutivo regionale in una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio e sottoscritta dai consiglieri Luca Santarelli (Rinasci Marche), Jessica Marcozzi e Gianluca Pasqui (FI).

Nel provvedimento si richiama non soltanto il dato dei costi elevati dell’energia, ma anche le difficoltà negli approvvigionamenti e l’impossibilità delle famiglie a basso reddito di intervenire autonomamente nella riqualificazione energetica della propria abitazione. Il dispositivo della mozione è stato integrato con un emendamento ad iniziativa della consigliera Marta Ruggeri (M5S), poi sottoscritto da altri consiglieri, per definire congrui criteri e modalità di riparto delle risorse affinché tutte le famiglie in povertà energetica di ciascuna Regione ne possano beneficiare.