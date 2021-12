Sostegno allo sport, scadenza vicina per le domande: requisiti

Scade il 6 dicembre il termine per la presentazione delle domande per il progetto Welfare Sport, ovvero le misure di sostegno per l’esercizio della pratica sportiva in favore dei minori residenti. Si tratta di contributi erogati secondo determinati criteri che negli anni scorsi hanno consentito a tanti ragazzi con famiglie in difficoltà economica di poter praticare lo sport in città. Il Comune di Ancona, nello specifico, l’Assessorato allo Sport e l’Assessorato ai Servizi Sociali puntano a valorizzare e sostenere le attività svolte in favore delle famiglie offrendo loro una misura contributiva che vadaad abbattere parzialmente i costi sostenuti dalle famiglie per le spese di frequenza alla pratica sportiva dei figli minori. I criteri necessari per la partecipazione al Progetto sono i seguenti:

Residenza delle famiglie beneficiarie nel Comune di Ancona;

Presenza di uno o più soggetti minori di anni 18 anni all'interno del nucleo familiare partecipante;

ISEE del contesto familiare in cui il minore è inserito pari o inferiore ad € 13.000,00;

Domanda di partecipazione presentata dalle famiglie residenti corredata, a pena di inammissibilità ed irricevibilità della stessa, dalla dichiarazione di Associazioni e/o Società Sportive, regolarmente iscritte al registro Coni, oppure affiliate ad un ente di promozione o ad una disciplina associata, attestante l'iscrizione del soggetto minore interessato alla propria pratica sportiva;

Il contributo sarà erogato per una sola disciplina sportiva a minore.

Non solo. Diverse Associazioni e Società Sportive, regolarmente iscritte al registro Coni, oppure affiliate ad un ente di promozione o ad una disciplina associata, hanno manifestato la propria disponibilità a garantire uno sconto del 25% sulla quota annuale di iscrizione ai propri corsi, aderendo in tal senso all'iniziativa e rafforzandola.

Se la domanda verrà accolta il contributo economico sarà corrisposto dal Comune di Ancona direttamente alle Associazioni e Società Sportive nell'ambito delle risorse disponibili e sarà pari 200 euro per ogni minore, relativamente ai nuclei familiari con ISEE inferiore o pari ad € 5.500,00; 100 euro per ogni minore, con riferimento ai nuclei familiari con ISEE superiore all'importo di € 5.500,00 ed inferiore o pari € 13.000,00.