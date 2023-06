Sosta selvaggia in via Catena, 180 giorni di tempo dalla nomina degli assessori per provvedere alla messa in sicurezza

ANCONA- Nemmeno il tempo di insediare la Giunta che già spunta una bega da risolvere per il sindaco Silvetti e i suoi assessori: ovvero la sosta selvaggia tra via Catena e via della Loggia. Via catena è una stradina molto stretta e senza sbocco che, soprattutto nel weekend, diventa ostaggio della auto. Nonostante i cartelli di divieto di fermata e di sosta, le vetture parcheggiano ovunque rendendo difficile e pericoloso il passaggio di auto e pedoni. Un residente, ormai nell’ottobre scorso, aveva chiesto al Comune di intervenire. Il Tar ha condannato il Comune a risolvere il contenzioso con il residente che lo ha citato in giudizio e a mettere in sicurezza via Catena. Il tempo adesso però strige perché dalla nomina degli assessori, il Comune ha solo 180 giorni di tempo per concludere il procedimento.