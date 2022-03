Sosta a pagamento, nuova tappa per MyCicero

MyCicero sbarca a Falconara: chi parcheggia negli stalli blu può utilizzare anche la famosa applicazione gratuita, che consente di pagare tramite carta di credito (Visa, Mastercard o American Express), Satispay (tramite collegamento al proprio conto corrente), Paga con PostePay e Mooney, grazie alla rete di più di 45mila punti vendita presenti sul territorio italiano in cui sarà possibile utilizzare il contate.

La società Sis, che gestisce la sosta a pagamento nel territorio di Falconara, ha attivato la convenzione con myCicero, tra le app più utilizzate a livello nazionale, confermando nel contempo la possibilità di pagare anche con Flowbird, l’altra app per il pagamento della sosta tramite smartphone attiva a Falconara dal dicembre 2020. Restano inoltre attive le modalità di pagamento tradizionali direttamente al parcometro, tramite contanti, bancomat o carta di credito.

Per parcheggiare con myCicero basta scaricare l’app gratuita e registrarsi. Una volta in sosta sullo stallo blu si attiva la sosta direttamente dallo smartphone, indicando la targa dell’auto, la zona (se si ha il gps attivo viene riconosciuta automaticamente), ed impostando la durata desiderata. Alla scadenza della durata impostata, l’app provvederà ad addebitare all’utente i minuti effettivi di parcheggio. Nel caso invece sia necessario rimanere più del previsto, non c’è bisogno di tornare all’auto per prolungare la durata della sosta: basta modificarla dal proprio smartphone. O ancora, in caso di sosta più breve del previsto, si potrà interrompere in anticipo il pagamento. E’ anche possibile pagare per auto diverse dalla propria, purché la targa sia registrata nella app. I verificatori sono dotati di un apposito dispositivo, con cui possono effettuare il controllo della sosta attiva direttamente tramite il numero di targa dell’auto, senza bisogno di esporre nulla nel veicolo.