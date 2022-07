La sosta per il mare trova respiro: reperiti altri 65 posti auto dedicati alla spiaggia

FALCONARA- Nei giorni scorsi le segnalazioni sul problema della scarsità di parcheggi nella zona di via Italia fino a Palombina Vecchia erano state notevoli ed erano state, allo stesso tempo, cavalcate anche dal consigliere comunale Franco Federici di Italia Viva.

La risposta dell’amministrazione non si è fatta attendere con circa 65 posti auto ricavati nella zona dell’ex distributore Erg di via Flaminia e delle scuole Ferraris. Nello specifico, a partire da sabato 23 luglio, infatti, sarà disponibile il piazzale dell'ex distributore Erg, a poca distanza dal confine con Ancona, che potrà contenere fino a 40 auto. Il comune di Falconara, raggiunto l'accordo con la proprietà dell'ex distributore di carburanti, sta provvedendo inoltre a sistemare il piazzale, che potrà essere utilizzato tutti i giorni gratuitamente. Da ieri, inoltre, è già utilizzabile l'area di sosta dell'istituto scolastico Ferraris di via Speri, che può ospitare fino a 25 veicoli, anche questa disponibile gratuitamente tutti i giorni. La messa a disposizione di nuovi parcheggi gratuiti era cominciata a febbraio scorso con l'area di fronte all'ex Caravella, all'incrocio tra via Flaminia e via Italia, dove sono stati ricavati 10 posti auto. A questi si sono aggiunti altri 11 posti tra via Leopardi e via della Repubblica.