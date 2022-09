Soroptimist Ancona, in un libro tutto l'impegno del Club per la città e per i diritti delle donne

Dall’aula protetta per i minori in Tribunale alla “Stanza tutta per sé” alla Questura di Ancona, gli ultimi 10 anni del Soroptimist di Ancona nel volume “I nostri primi cinquant’anni”. L’opera, scritta da Rosa Brunori Ciriaco, è stata presentata ieri all’NH Hotel. Già la mattina la presidente Antonella Daniele, la vicepresidente nazionale Enza Tolla e la una past president Annamaria Isastia con alcune socie avevano preso parte in Questura all’inaugurazione di “Una stanza tutta per sé”, un nuovo spazio appositamente realizzato con arredi confortevoli e tonalità pastello, pensato per accogliere e proteggere, assistere a agevolare le donne vittime di violenza nel momento della denuncia della loro drammatica situazione.

Ultimo atto, per ora, della storia cinquantennale del club nato nel 1972 grazie all’impegno di Elena Segre Fuà. Nel libro si ripercorrono gli anni delle presidenze di Ilse Langer, Anna Maria Perdon, Maria Luisa Martinuzzi e Antonella Daniele tra il 2012 e il 2022. La pubblicazione segue quella del quarantennale, edita nel 2012, a firma della stessa Brunori Ciriaco con Fernanda Santorsola, socia fondatrice del Club. «Cinquant’anni sono per un club service un bel traguardo: i progetti ideati, le attività svolte, gli obiettivi raggiunti, le relazioni fra le socie e con le persone che hanno partecipato al suo percorso hanno accompagnato molti anni della vita delle socie stesse e contribuito alla loro crescita personale» spiega l’autrice. A moderare l’incontro, la giornalista Alessandra Camilletti, socia del Club.

Valeria Mancinelli, ha rivolto un saluto alla platea elogiando l’operato del Club dorico sempre molto attivo nel territorio evidenziandone la concretezza d’azione e la sua propensione a innescare proficue sinergie che hanno sempre generato apprezzabili risultati.