“Sono Contento Così” il nuovo singolo degli anconetani "La Chance Su Marte"

Così la band marchigiana presenta il nuovo lavoro: "Sono Contento Così" parla della nostra infanzia, dove bastava l'immaginazione per essere felici e sognare. È un bellissimo viaggio nei ricordi. Troppo spesso ci dimentichiamo che serve davvero poco per essere contenti. "Sono Contento Così" è un inno alla Normalità! La Chance Su Marte nasce dalla collaborazione con l'etichetta Ferrarese Alka Record Label e Massaga Produzioni. Il 18 Maggio 2018 esce il primo album della band "Come Ci Viene", post-produzione e mastering a cura di Luca Pernici (Ligabue, Mario Biondi). Selezionati tra i primi sessanta partecipanti della XXIX edizione di “Musicultura”, il principale festival Italiano della musica di autori, prestigiosa rassegna musicale a livello Nazionale. Nel 2019 la band si dedica ai live per promuovere le nuove uscite ed alla scrittura di nuovi brani prodotti e registrati presso l’Animal House Studio (FE), master a cura di Manuele Fusaroli, produttore di alcuni dei maggiori dischi indie italiani. Questi ultimi suscitano l’interesse del MEI (Meeting degli Indipendenti) e Materiali Musicali, due grandi realtà per l’indie italiano, che decidono di prenderne le edizioni, di supportare e promuovere la band. Nei primi 6 mesi del 2020, escono due singoli “King Kong” e “Ancora Una Volta”, estremamente radiofonici, grazie ai quali la band entra in diverse playlist nazionali. Ad agosto 2020 la band torna in studio presso il nuovo quartier generale dell’Alka record label a Ferrara, il Natural Headquarter Studio di Manuele Fusaroli. Registrato e mixato da Michele Guberti presso il Natural HeadQuarter Studio (FE) Prodotto da Massimiliano Lambertini, Michele Guberti e La Chance Su Marte Regia e Montaggio Video di Michele Guberti e Ilaria Passiatore Management e promozione: Alka Record Label Pubblicato e distribuito da: Infecta La Chance Su Marte sono: Federico Olivieri - Basso/voce Francesco Flammia - Chitarra acustica/voce Francesco Coen - Chitarra elettrica Alessandro Bisogni - Chitarra elettrica Gianmarco Scortechini - batteria www.facebook.com/lachancesumarte www.instagram.com/la_chance_su_marte