Ti piace la mobilità urbana di Ancona? Il Comune lancia un sondaggio online

ANCONA - Un sondaggio sulla mobilità ad Ancona. Sulle abitudini, sulle aspettative, sulle esigenze dei cittadini, sulle criticità che incontrano nella quotidianità, sui correttivi che vorrebbero apportare. A lanciarlo oggi è la nuova amministrazione comunale, su iniziativa dell'assessore alla Mobilità urbana Giovanni Zinni.

A tutti coloro che vorranno partecipare e dire la loro rispondendo al questionario che verrà pubblicato nelle prossime ore sul sito web e sui canali social del Comune di Ancona, si chiede di rispondere ai quesiti posti evidenziando i punti deboli del sistema dei trasporti, del traffico, della sosta, esprimendo il proprio punto di vista sulla funzionalità del trasporto pubblico, l'attuale, prendendo in considerazione anche nuove soluzioni e modalità, quali scale mobili etc, nel centro storico e altrove, tenendo conto naturalmente dell'orografia del capoluogo, della transizione energetica e del contesto storico e architettonico.

“E' dall'analisi che ci forniranno i cittadini- spiega l'assessore Zinni- che contiamo di estrapolare elementi per ripensare il sistema della viabilità, con uno sguardo a futuri scenari legati a cambiamenti ambientali, sociali ed economici. Con questo non si intende in alcun modo recedere dal PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che sta proseguendo nel suo percorso, dopo il confronto con le categorie nei mesi passati, avvalendosi di strumenti collaudati, ma di implementarlo. Il questionario che troverete non vuole avere pretese scientifiche, ma sondare, come detto, queste tematiche fondamentali per la vita quotidiana”. Il sondaggio è anonimo. C'è tempo per rispondere fino a metà settembre