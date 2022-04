Il Comune chiama i giovani: sondaggio per capirne le necessità

OSIMO - E’ stato pubblicato sul sito web del Comune di Osimo un sondaggio che per tutto aprile chiederà ai giovani e a chi li vive (docenti, istruttori, educatori, famigliari) di che cosa c’è bisogno in città, come passano il loro tempo libero, come si informano e come pensano di farsi coinvolgere nelle scelte di interesse pubblico.

L’invito del Comune è di partecipare al sondaggio per fornire un quadro chiaro della quotidianità e loro necessità del mondo giovanile, per aiutarli a evitare pericolose devianze. L’auspicio è che si diano risposte serie e appropriate, in una presa di responsabilità da parte di tutti. Chiuso il sondaggio, l’amministrazione comunale convocherà di nuovo le parti in causa, associazioni, servizi sociali, dirigenti scolastici e parrocchie, per individuare idee e soluzioni. Qui il link per partecipare: https://www.comune.osimo.an.it/di-la-tua-sondaggio-per-ragazze-i/