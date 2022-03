Fastidioso con i residenti: nei guai un 28enne

ANCONA - In via Bentivoglio dava continuamente fastidio ai residenti tanto da far scattare diverse segnalazioni alle forze dell'ordine. Così un uomo di origine somala di 28 anni è stato individuato dalla polizia.

Il 28enne è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato accompagnato in questura dove è stato denunciato. Dovrà presentarsi nei prossimi giorni presso l'ufficio immigrazione per regolarizzare la sua posizione

Prosegue dunque l’impegno della Polizia di Stato «volta a favorire la sicurezza della comunità dorica e dei cittadini residenti nella provincia, anche attraverso l’individuazione degli stranieri irregolari e di quelle situazioni, che possono creare disagio o pericolo per l’ordine pubblico».