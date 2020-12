Pomeriggio di solidarietà allo Zaffiro di Posatora con il club Inner Wheel

ANCONA - Una visita gradita anche se per motivi legati al Covid 19 si è svolta di fronte a pochi intimi. Il riferimento non può che essere al Club Inner Wheel di Ancona Riviera del Conero che ha donato una partita di panettoni e pandori alla residenza Zaffiro di Posatora. Incontro che si è tenuto nel salone della casa di riposo e oltre alla direzione dello Zaffiro ha visto la partecipazione di Oretta Falappa Carsetti presidente del Club Inner Whell di Ancona.

«Ci sarebbe piaciuto passare qualche ora con questi anziani ma ci rendiamo conto che almeno per il momento dobbiamo rispettare certe regole. Il nostro è un piccolo pensiero per gli ospiti di questa struttura ma anche un modo per ringraziare gli operatori per quello che stanno facendo. Se il Covid da queste parti non è entrato lo dobbiamo anche all’impegno profuso dalla direzione dello Zaffiro che ha applicato alla lettera i vari protocolli. La speranza è quella di rivederci quanto prima magari organizzando una festa all’aperto con l’arrivo della bella stagione quando il Covid sarà solo un brutto ricordo». Inner Wheel che nei giorni scorsi aveva effettuato un altra donazione questa volta alla Mensa del povero