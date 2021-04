Bcc Ancona dona 10mila euro allo Iom, Anna Maria Renzi: «Sostegno prezioso»

La banca è vicina all’associazione anche e soprattutto in questo anno in cui cade il 35esimo anniversario della fondazione Iom

La presidente dello Iom di Ancona, Anna Maria Renzi, sancisce un vero e proprio connubio di solidarietà tra Bcc Ancona e Falconara e l’Istituto oncologico marchigiano sezione di Ancona. La banca è vicina all’associazione anche e soprattutto in questo anno in cui cade il 35esimo anniversario della fondazione dello Iom, con un accordo pluriennale di 10mila euro a sostegno dell’Istituto. Anna Maria Renzi spiega: «Siamo lieti ed orgogliosi che per il 35esimo anniversario dalla nostra nascita una realtà economica così rilevante come la Bcc di Ancona e Falconara che opera nello stesso territorio coperto anche da noi abbia deciso di impegnarsi con un gesto tanto nobile come la preziosa donazione prevista alla base dell’accordo. Siamo due soggetti che svolgono un ruolo diverso ma ci tiene unita, in questo caso, una causa comune e di grande rilevanza sociale».

Un messaggio in favore di chi continua ad essere vicino ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. «La banca di credito cooperativa – spiega Stefano Donzelli, Direttore Generale della Bcc Ancona e Falconara – sostiene lo Iom dorico nella sua attività di assistenza domiciliare oncologica gratuita che raggiunge circa 350 pazienti annui. Un modo questo per declinare lo stringente connubio tra il tessuto economico e la solidarietà all’interno del nostro territorio di riferimento. In attesa della ripartenza – conclude Donzelli – la Bcc di Ancona e Falconara vuole certamente intercettare le esigenze commerciali espresse dalle nostre realtà, ma ha deciso anche di sostenere una causa di grande importanza sociale come quella condotta dallo Iom di Ancona proprio nel raggiungimento, con il 2021, del 35esimo anno dalla sua nascita».