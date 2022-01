Abate come Vidal, il Sole 24 Ore celebra la “Panda” e l’imprenditore anconetano

Angelo Abate come i calciatori Arturo Vidal dell’Inter e Yannick Carrasco dell’Atletico Madrid. Perché? Naturalmente per la Fiat Panda utilizzata che è stata presa come modello dal Sole 24 Ore, e dalla penna di Sissi Bellomo, per un’inchiesta titolata “i nuovi ricchi lanciano la moda della vecchia panda per combattere le apparenze e gli eccessi”. Abate, attraverso i propri social, ha così commentato rivolgendosi in particolare ai giovani:

“Ho inseguito il sogno sbagliato per 20 anni. E questa è grossa. Avevo circa 9-10 anni e non ricordo per quale motivo, ma promisi a mia madre che da grande sarei tornato a casa in Ferrari e l’avrei portata in gioielleria ad acquistare un anellino d’oro. Venti anni dopo l’ho fatto. Il 5 maggio del 2021, ho voluto realizzare ciò che avevo promesso da bambino, e vi dirò mia madre ha apprezzato: Io non ho realizzato il mio sogno, l’ho fatto per dimostrare a me stesso che quel sogno era una bufala, sapevo che non era più il mio. Quello era il sogno di un bambino, deviato dallo schifo che il mondo ti vuole far credere: “fai i soldi e sarai felice, sarai un vincente.

E ancora: “Niente di più sbagliato. Io negli ultimi quattro anni, ho capito tante cose. Quindi mi sono chiesto, ho davvero realizzato il mio sogno oppure ho solo voluto impressionare gli altri? La verità è che quel sogno, non era davvero più il mio, ho solo voluto realizzare il sogno di quel bambino che voleva impressionare gli altri. Cresciamo (soprattutto noi nati in povertà), con quel senso di riscatto sociale che ti allontana dai valori, dal tuo perché e dal tuo essere, per cosa? Per impressionare altri, di cui poi alla fine non ci importa il giudizio. E spesso per impressionare gli altri passiamo vite che non ci appartengono”.

In conclusione: “Dall’età di 14 anni ho iniziato a lavorare dalle 5 del mattino, e oggi 20 anni dopo posso dire di aver buttato via adolescenza, gioventù, tempo libero con mia figlia e mia moglie, per qualcosa che non era il mio perché. E ti assicuro che non ne è valsa davvero la pena, indipendentemente da quanti soldi o soddisfazioni io mi sia tolto. Sono diventato una persona felice, quando ho capito chi ero davvero e non chi gli altri si aspettassero che io fossi. E’ per questo motivo che oggi, che sono milionario, ho deciso di acquistare una panda. Voglio far capire ai giovani che le apparenze che stanno mostrando sui social, li porteranno a vivere una vita senza senso, solo per impressionare gli altri, senza alcun motivo. Voglio passare il favore, voglio far capire loro che l’unica cosa che conta e’ essere se stessi, invece che passare la vita a far finta di essere qualcun altro solo per impressionare gl’altri. Non sto dicendo di vivere di stenti e di non essere ambizioni, anzi…io osanno gli ambiziosi. Noleggiate ferrari, affittate ville, godetevi i vostri soldi, ma fatelo se e’ quello che vi fa stare bene e fatelo solo per voi stessi, perché la qualità di una persona si vede da come fa le cose mentre nessuno lo guarda.”