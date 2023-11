Chi è Sofia Cagnetti di Amici? Alla scoperta della ballerina anconetana: età, vita privata e social

L'edizione numero 23 del talent Amici di Maria De Filippi", in onda come sempre su Canale 5, vede nella sezione ballo la partecipazione della giovanissima Sofia Cagnetti: classe 2006, si lancia in pista con tutto il suo entusiasmo. Dalle origini alle passioni, dalla televisione a Instagram: conosciamola meglio.

Chi è Sofia Cagnetti, ballerina di Amici 23

Sofia Cagnetti è una giovane ballerina anconetana, partecipante alla 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nata ad Ancona il 6 gennaio 2006, ha attualmente 17 anni ed è alla sua prima esperienza televisiva. La ballerina frequenta l'Urban Studios di Ancona, sotto la guida della coreografa Daniela Cipollone. Frequenta inoltre e la Compagnia Beyond, dove manifesta la sua predilezione per l' hip-hop, senza però disdegnare altri stili: moderno, classico, contemporaneo, heels.

Durante la sua audizione per Amici 23, Sofia si è definita "pesantona" ed è molto appassionata di astrologia: ha dichiarato di essere in sintonia con il segno dei Gemelli, così come con altri segni d'aria, il Sagittario e i Pesci. La ragazza ha dimostrato, fin dal principio, determinazione, affermando di poter raggiungere sempre i suoi obiettivi senza timore degli altri concorrenti. Le informazioni sulla vita privata di Sofia sono limitate. Sul suo profilo Instagram condivide la sua dedizione alla danza attraverso foto e video. Al momento, non ci sono notizie di fidanzati o flirt, suggerendo che Sofia potrebbe essere single: la sua permanenza nella casetta potrebbe fornire ulteriori dettagli in proposito.

Sofia ha conquistato l'attenzione di Emanuel Lo e Raimondo Todaro durante la sua esibizione ad "Amici 23", assicurandosi un banco. La ballerina, che ha vinto una gara d'improvvisazione durante la terza puntata, ottenendo l'opportunità di esibirsi nello spettacolo teatrale "Shine-Pink Floyd Moon". Sofia si metterà alla prova, affrontando anche quelle che sono fragilità o inibizioni: da sottolineare che non balla mai con i capelli sciolti: nel corso di una lezione ha provato a scioglierli, confessando però alla professionista Giulia Stabile di non piacersi così e di deconcentrarsi durante le prove di ballo. Al di là di tutto, Sofia ha comunque dimostrato di voler superare con coraggio i suoi limiti.

Sul suo profilo Instagram, @sofia.cagnetti, condivide quasi esclusivamente foto inerenti alla sua grande passione per la danza.