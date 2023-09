Sofia Cagnetti, la ballerina anconetana conquista Amici

ANCONA- Solare, estroversa e di una bravura da lasciare tutti a bocca aperta. La ballerina anconetana Sofia Cagnetti è entrata nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Ieri, domenica 24 settembre, la prima puntata dell’edizione numero 23 del programma. Sofia, con una coreografia ideata dalla sua insegnante Daniela Cipollone sulle note di Fallin’ di Alicia Keys, è stata scelta dagli insegnati di danza Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, conquistando l’ambito banco della scuola di Amici. Anconetana, 17 anni, studentessa del Caggiari, studia danza da oltre dieci anni con un obiettivo ben preciso: fare del ballo la sua professione. Supportata dalla sua famiglia, appena dodicenne ha scelto di fare un percorso accademico professionale presso gli Urban Studios di Ancona, la scuola della direttrice e coreografa Daniela Cipollone. La stessa da cui provengono anche il noto ballerino anconetano Simone Emili, attualmente impegnato con X Factor, ed il fabrianese Andreas Muller, vincitore di Amici 2016. Dotata di grande talento, per realizzare il suo sogno la diciasettenne si è impegnata moltissimo, rinunciando alla normale vita da adolescente per allenarsi tutti i giorni fino a tardi e fare stage in giro per l’Italia.

Moderno, classico, contemporaneo, heels, hip hop. La preparazione impeccabile di Sofia emerge in ogni stile, quando balla riesce a trasmettere forti emozioni. Chi la conosce sa bene che è una ragazza solare, genuina, determinata e dotata di una grande forza di volontà. Qualità che sono emerse nella prima puntata di Amici quando la diciassettenne si è presentata a Maria De Filippi. Simpatica e spontanea, non si è fatta intimorire dalle telecamere. Anzi, da vera appassionata di astrologia, ha raccontato di essere del Capricorno (compirà 18 anni il 7 gennaio), quindi di essere un po’ “pesante”, ed ha spiegato con quali segni va più d’accordo. Dopo essere stata scelta dai professori Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, la giovane anconetana dovrà decidere in quale squadra stare. Amici rappresenta una grandissima opportunità e uno strepitoso trampolino di lancio. E allora tutti a tifare per Sofia alla quale facciamo un grande in bocca al lupo.