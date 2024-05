Comunicazione istituzionale, il nuovo volto "social" del comune di Fabriano

FABRIANO – Il Comune di Fabriano rinnova la propria comunicazione istituzionale, con l'introduzione di una nuova piattaforma digitale per migliorare l'accessibilità delle informazioni verso i cittadini. La novità principale è l'apertura del canale istituzionale WhatsApp del Comune di Fabriano. Questo canale moderno e immediato permetterà di offrire aggiornamenti e notizie in tempo reale, direttamente sullo smartphone dei cittadini. Facilitare la comunicazione significa renderla sempre più immediata ed esaustiva, raggiungere una platea di utenti ancora più ampia con continui aggiornamenti su notizie di pubblica utilità, lavori pubblici, emergenze, eventi, modifiche alla viabilità, comunicati stampa, ecc. direttamente sul proprio smartphone.

Whatsapp è un canale diffusissimo ed è infatti ormai entrato nelle abitudini della popolazione, coprendo un target di fruitori molto ampio soprattutto per la sua facilità di utilizzo e la sua velocità. Ha quindi tutte le caratteristiche per essere un canale aggiuntivo di comunicazione e semplificazione. La trasmissione delle informazioni sarà unidirezionale, dal responsabile del canale verso l’utente iscritto al canale stesso. L’utente potrà gestire la propria adesione, dall’iscrizione alla revoca, con la massima semplicità e, soprattutto, in pieno anonimato.

Per utilizzare il servizio è sufficiente avere l'applicazione di Whatsapp installata sul proprio smartphone o PC o iscrivendosi al canale in modo da poter ricevere le notifiche. Per iscriversi, in maniera totalmente gratuita, e ricevere tutti gli aggiornamenti, basta fare clic su “unisciti al canale”, che contiene il collegamento diretto al canale, selezionare in alto a destra “Iscriviti” e cliccare sulla campanella barrata per attivare le notifiche. Una volta nel canale sarà possibile consultare gli aggiornamenti dell’ultimo mese. Grazie alla funzione canali di WhatsApp: gli iscritti ricevono i messaggi, non possono rispondere o condividerli, ma possono aggiungere reazioni con le emoji, che, pur visibili agli altri utenti, resteranno anonime.Contestualmente si prevede che il canale Telegram, meno apprezzato, andrà gradualmente scomparendo.

Inoltre, il canale Instagram del Comune di Fabriano cambia nome e non sarà più solo un luogo per gli eventi, ma diventerà una piattaforma che coprirà anche le notizie e le informazioni più rilevanti per un target più giovane. Questo cambiamento mira a coinvolgere maggiormente le nuove generazioni, utilizzando stories di news e altri contenuti per catturare la loro attenzione e mantenerli informati sulle attività e gli eventi della città. Infine, per la parte di comunicazione eventi, cultura e turismo si fa riferimento ai due canali ufficiali del Comune, sia Facebook che Instagram, denominati Fabriano Turismo, che danno evidenza solo di eventi culturali, turismo e cultura. Per eventuali informazioni e segnalazioni o se ci sono state difficoltà nella registrazione ai vari canali, si può scrivere a: comunicazione@comune.fabriano.an.it

Qui i dettagli:

Comunicazione Istituzionale:

Facebook: @comune.fabriano

Instagram: @comunedifabriano_official

Whatsapp Canale: link e QR code

Comunicazione Turismo, Eventi, Cultura:

Facebook: @fabrianotourism

Instagram: @fabrianoturismo