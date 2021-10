Soccorsi, inaugurata la nuova ambulanza della Croce Gialla

Inaugurata al porto la nuova ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Gli operai del cantiere Crn e le ditte appaltatrici hanno organizzato una raccolta fondi e con gli stessi si è riusciti ad allestire un nuovo mezzo di soccorso inaugurato proprio venerdì mattina al cantiere navale.

"La Croce Gialla - si legge nella nota - è nata al porto e al porto ha lasciato una radice cosi profonda che a distanza di oltre 120 anni dalla fondazione riesce ancora ad entrare nel cuore della gente. Ad essere chiamata in causa è proprio la Croce Gialla di Ancona che ha mosso i primi passi nell’arsenale dorico nel 1900. Un momento di festa per gli operai del cantiere che già lo scorso anno avevano organizzato un altra raccolta fondi i cui proventi sono stati impiegati per acquistare dispositivi di protezione individuali poi utilizzati in larga misura durante la fase più critica della pandemia da Covid-19".