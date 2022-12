Eventi di Natale, luci ma non solo: «Smog e disagi, va interdetto l'ingresso alle auto in centro»

ANCONA - «Come ogni Natale. Come ogni grande evento. Il centro città diventa un unico grande ingorgo di traffico con tutto ciò che ne consegue: smog e disagi». E' la posizione di Altra Idea di città, affidata a una nota stampa: «La verità è che questa amministrazione non hai mai avuto il coraggio di interdire l’accesso al centro costruendo davvero un sistema obbligato di integrazione tra parcheggi scambiatori e navette veloci, nè tantomeno di continuare a perseguire il progetto decennale della metropolitana di superficie che, con la stazione marittima, avrebbe garantito a questa città uno strumento di ingresso in città veloce, efficace e sostenibile- continua la nota- la verità è che serve il coraggio di invertire la rotta. Non abbiamo bisogno di giganti luna park assediati da traffico e inquinamento. Abbiamo bisogno di un centro città capace di avere capacità attrattive tutto l’anno. Un centro città pedonale, ciclabile, vivibile e fruibile».