Gli “Smitch in Blu Ray” sbarcano a Sanremo Rock: la band sfiderà i big della musica alternative

CASTELFIDARDO- Lo scorso 22 agosto, nel corso delle selezioni regionali di Sanremo Rock, gli Smitch in Blu Ray, band costituita da ragazzi di Castelfidardo e Recanati, ha superato la prima fase del concorso, venendo ammessi alla finale nazionale.

La band - che ha recentemente rilasciato un singolo, "Io Mi Do Fuoco" con l'etichetta NÜGO Creative Collective - si esibirà sul palco del Teatro Ariston, di fronte ai direttori delle principali radio italiane e ai produttori discografici del settore alternative rock. Un'emozione unica per i giovani artisti, che stanno rapidamente salendo di livello e portando con questa occasione la loro musica in tutta Italia.