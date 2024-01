Dall'artista Skugio un regalo ai ragazzi de "Il volo della Libellula": grande festa per i due murales

FALCONARA - Il regalo più bello ai ragazzi dell’associazione ‘Il volo della Libellula’ è stato quello dell’artista Skugio: due grandi murales per la sede di via Leopardi, all’interno del Centro Metropolis. L’opera è stata inaugurata nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 gennaio, con una festa che ha visto come protagonista proprio l’artista, Lorenzo Nicoletti, attorniato dai ragazzi, dai genitori, dal sindaco Stefania Signorini e dall’assessore ai Servizi sociali Ilenia Orologio. «Abbiamo proposto a Skugio di realizzare un murale nell’autunno scorso – spiegano i genitori – e da parte sua c’è stata la massima disponibilità e una grande cura, anche dal punto di vista della ricerca artistica e dell’attinenza alla nostra associazione». Lorenzo, noto writer anconetano impegnato anche all’estero, ha subito programmato la realizzazione e, compatibilmente con i suoi impegni, è arrivato a Falconara il 27 dicembre, per completare l’opera nel giro di tre giorni. Parte di una parete è stata soltanto disegnata, per lasciare ai ragazzi la possibilità di cimentarsi con i colori, segno di grande sensibilità e attenzione.

I locali di via Leopardi, a pochi passi dall’ingresso del parco Kennedy, sono da circa un anno sede dell’associazione, fondata dalle mamme di ragazzi con disabilità. Qui vengono portati avanti laboratori e attività per 16 giovani. «Ho voluto consentire all’associazione ‘Il volo della libellula’ l’utilizzo esclusivo di questi locali – spiega il sindaco Stefania Signorini – consapevole dell’importanza delle attività che l’associazione sta portando avanti e delle potenzialità dell’immobile. La sede di via Leopardi è diventata in questi mesi un punto di riferimento, un luogo di incontro, di confronto per i ragazzi e per i loro genitori, un obiettivo raggiunto che mi riempie di orgoglio». Dal 2021, anno della fondazione, l’associazione Il volo della libellula persegue l’obiettivo di contribuire a garantire ai ragazzi con disabilità, specie in età post scolastica, un’esistenza libera, una vita dignitosa, progettando, operando, divulgando e cercando di mettere in atto tutte quelle soluzioni che permettano a queste persone speciali di poter essere ben inserite nella società, nell’ottica di realizzare una vera, effettiva e piena inclusione sociale. Sono organizzati laboratori artistici, di attività motoria, iniziative culturali per sensibilizzare all’inclusione, incontri pubblici, appuntamenti nelle scuole, collaborazioni con altre associazioni del terzo settore, con imprenditori ed enti pubblici anche per favorire l’inserimento lavorativo dei ragazzi.