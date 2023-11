La protesta del Siulp: «Situazione insostenibile: dignità lese e incolumità a rischio»

SENIGALLIA – Una situazione definita “insostenibile”. Manifestazione a Senigallia del Siulp, Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia, che esprime tutta la propria contrarietà ad una gestione che lede la dignità dei poliziotti, mettendone in pericolo l’incolumità, senza nulla aggiungere alle garanzie costituzionali di ogni cittadino. Sottolinea inoltre tutta la sua preoccupazione per alcuni fatti che stanno accadendo all’interno del XIV Reparto Mobile. Nel reparto la funzione dirigenziale è infatti assente «ed il Dirigente – si legge nella nota – forse con l’avallo dello stesso Dipartimento, per garantire le richieste numeriche per le esigenze di ordine pubblico, di fatto, sta impiegando il personale “calpestandone” i diritti costituzionalmente garantiti, la normativa interna, i ruoli e le funzioni degli operatori, incidendo negativamente sul loro benessere, sulla vita personale e familiare e soprattutto sulla sicurezza».

Tra i temi della protesta il “depotenziamento” a livello numerico delle squadre che si occupano dell’ordine pubblico. «L’operatività e quindi la sicurezza dei poliziotti ma anche dei cittadini, come negli addestramenti alle tecniche operative ciclicamente effettuati, si esplica nella sua completezza e, quindi, solo con la totalità degli operatori previsti». A questo si aggiunge la criticità legata al numero complessivo degli agenti: 164 i poliziotti in servizio, mentre dovrebbero essercene 205 come previsto dal decreto ministeriale, ai pensionamenti non seguono infatti nuove assunzioni e il numero dei lavoratori si assottiglia, mentre aumentano anche l'età media ed i ritmi di lavoro.

«Gli orari applicati tra un impiego e l’altro – conferma il Siulp – stanno andando oltre quel limite di sicurezza intollerabile, soprattutto se coinvolge il recupero psico-fisico degli operatori che svolgono delicati compiti di ordine pubblico su tutto il territorio nazionale, come quelli dei Reparti Mobili. Il coast to coast non è più concepibile con poche ore di riposo; colleghi che, oggi, si trovano in servizio a Firenze e, domani, a Civitanova Marche, oppure, oggi a Roma e, domani a Fermo, costituisce un’organizzazione del lavoro non condivisibile e che, sicuramente, non agevola la sicurezza ed il recupero psico-fisico degli operatori. Soprattutto, con medie di impiego di 10-12 ore giornaliere, l’operatività ed il servizio al cittadino. Ed oltre a ciò, il pagamento delle ore di straordinario rese in eccedenza ai limiti mensili sono ferme ad aprile 2022».

«Il problema – conclude il Sindacato – non è quello di “coprire” i servizi, ma quello di mettere nelle migliori condizioni lavorative i poliziotti ma anche i cittadini nell’esercizio dei loro diritti. L’espletamento di un’idonea funzione dirigenziale che si interfacci costantemente con il Ministero per un’ottimale gestione del lavoro deve rappresentare la base di partenza nei delicati servizi di ordine pubblico. Le aggressioni alle Forze di Polizia, in Italia una ogni tre ore, o, più in generale alle helping profession e dei servizi pubblici essenziali, sono la dimostrazione che nessuna sottovalutazione può essere tollerata».