Sistemazione delle spiagge: a maggio al via i lavori per la stagione estiva

Sono stati programmati per il mese di maggio iin vista della stagione estiva da parte dell'Amministrazione comunale. Gli interventi riguarderanno i comprensori di Portonovo, Passetto, Torrette-Collemarino-Palombina; le tempistiche saranno subordinate alle condizioni meteo, con particolare riguardo alle mareggiate ancora possibili, come accaduto nelle scorse stagioni.

Nella nota si specifica: «A Portonovo si procederà al ripristino dell'arenile, con livellamenti delle spiagge libere senza apporto di ulteriore materiale. L'intervento, come già avvenuto in passato, sarà effettuato di notte. Per quanto riguarda l'accesso dei disabili alle aree destinate alla balneazione, l'obiettivo è procedere alla implementazione del sistema inclusivo già esistente. Al Passetto la manutenzione della spiaggia urbana consisterà in un intervento, ormai consueto, di movimentazione ghiaie spostate dalle mareggiate invernali con il ripristino dell'arenile, in pratica il livellamento, senza l'apporto di nuovo materiale. Come sempre avviene, contestualmente al ripristino della spiaggia, vengono posizionate le passerelle per accedere al mare di cui una per disabili. I lavori al Passetto avranno avvio a maggio inoltrato come accade ogni anno, tenuto conto delle mareggiate ancora possibili. A Torrette-Collemarino-Palombina si procederà alla manutenzione straordinaria di alcuni dei bagni già esistenti; tutti i servizi saranno funzionanti per l'inizio della stagione balneare. L'accesso attraverso i sottopassi ferroviari avverrà a senso unico in relazione alle disposizioni sul distanziamento sociale. Tra i vari interventi anche la manutenzione straordinaria del ponte pedonale in ferro a Palombina, con particolare riguardo al trattamento antiscivolo delle scale».