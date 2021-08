Sirolo, l’App per le spiagge scatena l’ira dei turisti: «Non ci vogliono, prenotare è impossibile»

Impazzano le proteste sui social e non solo da parte di turisti contro l’app Ibeach per quel che concerne la prenotazione online delle spiagge di Sirolo (Urbani, Due Sorelle, San Michele, Sassi Neri e Frate). Le lamentele, a cui si sono uniti anche i titolari delle strutture ricettive di fuori Sirolo, riguardano le modalità che consentono ai residenti (con il codice fiscale) e ai residenti nelle strutture sirolesi (attraverso un apposito codice) di potersi prenotare con 48 ore di anticipo rispetto agli altri.

Una modalità, secondo i delusi, che favorirebbe soltanto Sirolo e i sirolesi chiudendosi a tutto il resto del circondario e delle Marche che vorrebbe beneficiare pienamente della bellezza delle spiagge. Gli esercenti, in questi giorni, stanno raccogliendo le rimostranze (c’è chi minaccia di non tornare a pernottare più nei comuni limitrofi, ad esempio, per l’impossibilità di prenotare) per presentare un documento alla Regione Marche al fine di disciplinare diversamente la normativa.