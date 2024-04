Bus gratuiti per il mare, ciclopedonale illuminata e 200 eventi: Sirolo scalda i motori per l'estate

SIROLO - Novità in arrivo a Sirolo in vista dell’imminente avvio della stagione turistica. L’amministrazione comunale ha incontrato gli oltre 100 operatori del territorio per illustrare le principali iniziative prese dal Comune per migliorare l’accoglienza nel paese. La riunione annuale si è tenuta al Teatro Cortesi. «È stato un utile confronto per la crescita turistica, iniziato con l'analisi delle statistiche: a fronte della riduzione degli arrivi totali nel 2023 in numerose località italiane (-6,9%), a Sirolo molto positivi sono stati i dati relativi agli arrivi (+6,7%) e alle presenze (+2,09%) degli stranieri» commenta il sindaco Filippo Moschella. Tra le novità più significative gli autobus per il mare gratuiti a partire dal mese di giugno, in via sperimentale. Per rendere possibile questo servizio «i costi saranno sostenuti dall'aumento di 10 centesimi della tariffa oraria dei parcheggi, che salagono a 1,20 euro l’ora» spiega il primo cittadino. Per quanto riguarda invece gli autobus che accompagnano i turisti dalle strutture ricettive al mare, il gestore comparteciperà ai costi del servizio dedicato in base alle camere offerte. Invariata la tassa di soggiorno rispetto allo scorso anno, così come il costo dei permessi per il parcheggio dei turisti dimoranti. Sul fronte degli eventi, sono quasi 200 quelli in programma fino ad ottobre e a questi potranno aggiungersi quelli eventualmente organizzati dagli operatori. «Saranno presenti anche artisti nazionali. Il nostro obiettivo è di destagionalizzare il turismo» afferma il sindaco.

Al via, nel mese di aprile, la riqualificazione dei giochi nel Parco della Repubblica; contestualmente partirà uno studio per la valorizzazione delle altre aree del parco. Sempre ad aprile, dopo quella di via Ancarano, sarà inaugurata la ciclopedonale illuminata di via Maratta, che in futuro proseguirà fino alla chiesa del Coppo. Inoltre, saranno presentati i risultati dello studio dell'Università Politecnica delle Marche e dell’IRBIM-CNR di Ancona sui crolli della falesia e la tutela delle spiagge, finanziato totalmente dalla Regione Marche per un costo di 170.000 euro. Recentemente, in vista della stagione balneare, è stato installato il corrimano per facilitare la discesa e la risalita da spiaggia Urbani. Sarà potenziata la manutenzione del verde pubblico, con particolare attenzione a quello di Piazzale Marino, e della raccolta dei rifiuti, con nuove regole per il conferimento delle alghe raccolte sulle spiagge. E ancora, riqualificazione dell'Ufficio Informazioni Turistiche di Piazza Vittorio Veneto, riqualificazione della Sala polifunzionale di Via Giulietti per mostre ed eventi, riqualificazione del sistema di climatizzazione del Teatro Comunale Cortesi, con la sostituzione della vecchia caldaia a gasolio. Prevsito, infine, l’espletamento della caratterizzazione biocenotica di habitat e specie vulnerabili con la proposta di un piano di mitigazione degli effetti di eventuali ripascimenti, finanziato dal Comune di Sirolo con 11.460 euro.