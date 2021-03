Un minuto di silenzio per le vittime del Covid, il sindaco: «Ricordo e desiderio di futuro»

Oggi dal balcone della sala giunta in piazza XXIV Maggio il sindaco Valeria Mancinelli e il presidente del consiglio comunale Tommaso Sanna hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid

Il Sindaco Valeria Mancinelli e il presidente del Consiglio comunale Tommaso Sanna hanno osservato insieme il minuto di silenzio sul balcone della sala giunta che si affaccia su piazza XXIV Maggio, con un gesto simbolico che intendeva riunire tutta la città con le istituzioni, nel ricordo e contemporaneamente nell'impegno e nel profondo senso di responsabilità che in questo momento così difficile investono ogni parte e ogni componente della comunità cittadina, con ruoli diversi, ma tutti ugualmente importanti.

«Silenzio, ricordo, commozione e desiderio di futuro. I Comuni italiani - ha scritto il sindaco nel suo profilo Facebook - oggi si uniscono in memoria delle vittime del Coronavirus. La fascia e la bandiera tricolore ci tengono insieme nel cordoglio, nella richiesta forte che rivolgiamo ancora una volta a tutti di rispettare le regole per fermare il contagio. Ci uniscono anche nella richiesta di accelerare in ogni modo il piano vaccinazioni». Quest'ultimo punto è infatti stato ribadito più volte dalla prima cittadina di Ancona negli ultimi giorni come lo snodo fondamentale di questo momento, a garanzia di tutti i cittadini e soprattutto dei più anziani e dei più deboli