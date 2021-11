Il sindaco di Senigallia incontra il Questore Capocasa

Questa mattina alle ore 10.00 nella sede comunale di Piazza Roma il Sindaco Massimo Olivetti, ha incontrato il nuovo Questore della provincia di Ancona, Cesare Capocasa, per l’occasione accompagnato dal Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, Vice Questore Agostino Licari, e dal Vice Dirigente, Commissario Capo, Raimondo Meli.

Il Questore, che ha visitato per la prima volta la città di Senigallia, ha avuto parole di apprezzamento nei confronti dell’Amministrazione per il costante impegno e la reciproca collaborazione con la Polizia di Stato, em complessivamentem, con tutte le Forze di Polizia del territorio. Il Sindaco ha ringraziato per il supporto ed il sostegno che le Forze di Polizia mettono a disposizione della città, in ogni situazione, non limitandosi soltanto a quelle particolarmente complesse. L’incontro, che si è svolto in clima di piena cordialità, è stato utile per un confronto in merito alle problematiche dell’ordine pubblico e della sicurezza nel territorio comunale. Per i Comune di Senigallia erano presenti, inoltre, il Vice Sindaco Riccardo Pizzi, e gli Assessori Elena Campagnolo e Gabriele Cameruccio.