Polizia Municipale, i sindacati chiedono la proroga dei contratti a tempo determinato

I sindacati di categoria hanno chiesto la proroga di dieci contratti a tempo determinato in scadenza per garantire la giusta copertura soprattutto nel periodo estivo

La CISL si è pronunciata circa la scadenza ravvicinata del contratto a tempo determinato per dieci agenti della Polizia Municipale del Comune di Ancona.

«Come Cisl Fp chiediamo con forza la proroga dei contratti almeno fino al 15 settembre. - dichiara Luca Talevi, Segretario generale della Cisl Fp Marche – Il prolungamento dei contratti sarà necessario per la copertura delle ferie estive a tutti i componenti il Corpo ma soprattutto per garantire i servizi di sicurezza e controllo dal Porto a Portonovo in un periodo come quello estivo, confidando nella ripresa turistica post covid, molto impegnativo».

«Il concorso appena bandito per un posto da agente di polizia municipale, oltre ai tempi tecnici per espletarlo, non riuscirà infatti a coprire le necessità del Corpo stante anche i sette pensionamenti previsti nel secondo semestre 2021 – conclude Talevi - Per questi motivi la proroga dei dieci agenti precari almeno sino al 15 settembre è importante per la piena tenuta organizzativa del Corpo di Polizia Municipale di Ancona».