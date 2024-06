Cgil, Cisl e Uil: "Dalla Regione Marche risposte non convincenti su IVG con RU486”

ANCONA - Cgil, Cisl e Uil Marche, presenti oggi, 25 giugno 2024, alla seduta del Consiglio regionale per ascoltare la posizione della Regione rispetto ai punti previsti all’OdG, in particolare all’interrogazione 1185 sul mancato recepimento delle linee guida del Consiglio Superiore della Sanità del 2020 e sull’utilizzo della RU486. «Non ha convinto - affermano le sigle sindacali - la risposta dell’Assessore Saltamartini, alla luce della difficile situazione che emerge dal rapporto “IVG nella Regione Marche - anno 2022” redatto da Regione Marche e ARS. Le OO.SS. sono a ribadire con forza che deve essere garantito il diritto di autodeterminazione e il diritto alla salute delle donne in tutte le fasi di vita e nelle diverse condizioni e proseguiremo con la nostra azione a difendere i diritti delle donne marchigiane».