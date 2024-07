Silvetti incontra Dipasquale: il "benvenuto a bordo" del sindaco al nuovo direttore artistico di Marche Teatro

ANCONA – Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha incontrato questa mattina il nuovo direttore artistico di Marche Teatro Giuseppe Dipasquale. Nel corso dell’incontro, al quale ha preso parte anche il Presidente Valerio Vico, la conversazione tra sindaco e direttore si è svolta in un clima di grande cordialità. Il primo cittadino ha apprezzato le parole di Dipasquale nei confronti della città e della regione («Sono stato baciato – ha detto – da una sorta di estasi nello scoprire Ancona e le bellezze della regione nel suo complesso»), oltre che la soddisfazione dimostrata per il lavoro del personale e la determinazione a migliorare questa realtà così importante per la città e per le Marche.

«Sono stato fortunatissimo – ha aggiunto Dipasquale - a essere capitato qui. Ho trovato un personale motivato e competente e un meccanismo che si può e deve migliorare. Saremo in prima linea per dare al Teatro delle Muse la visibilità nazionale e internazionale, quest’ultimo è un canale che vorremmo sfruttare al massimo». Il sindaco, dal canto suo, ha incitato Dipasquale a farsi portavoce dell’intenzione dell’Amministrazione di accrescere l’orgoglio cittadino e il senso di appartenenza anche attraverso la prestigiosa attività e una sempre maggiore e più qualificata affermazione in Italia e all’estero dei progetti di Marche Teatro.