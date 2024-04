Il sindaco Silvetti incontra il contrammiraglio De Carolis ed il nuovo comandante della capitaneria Vitale

ANCONA - Il sindaco Daniele Silvetti ha ricevuto questa mattina il contrammiraglio Donato De Carolis, che dopo anni di attività al vertice della Capitaneria di Porto di Ancona lascia il posto al nuovo direttore marittimo e comandante del porto di Ancona, l'ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale. Il primo cittadino, nel ringraziare il contrammiraglio De Carolis per l'impegno profuso in questi anni in favore dello scalo dorico, ha porto il benvenuto all'Ammiraglio Vitale, ricordando l'ottimo rapporto che lega la città di Ancona al suo porto e alla Capitaneria. Un porto in crescita, ha sottolineato Silvetti, che vanta innumerevoli attività: dalla pesca alla cantieristica fino al turismo con le crociere. Un porto che vedrà ulteriore sviluppo grazie agli investimenti in programma dal waterfront all'intervento per la realizzazione dell'ultimo miglio.