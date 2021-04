Stroncato da un malore, addio a Silvano Accoroni: aveva 66 anni

Il quartiere di Collemarino piange la scomparsa di uno suo storico residente, Silvano Accoroni. Un malore improvviso ha stroncato la sua vita mercoledì. Aveva 66 anni. La notizia del decesso ha lasciato sgomenti gli abitanti del quartiere.

Silvano era molto amato e conosciuto ed era considerato un pioniere della pallavolo, tante partite disputate con la Vigor Pallavolo, poi Bumor e Lions Baby. La notizia in breve tempo si è sparsa per le vie del quartiere e ha corso fino al web, dove tanti amici e conoscenti di Silvano hanno lasciato messaggi di cordoglio, in particolar modo nel gruppo "Noi De Collemarino".

«Se ne va un amico - si legge in un post - che ha sempre abitato qui, nel nostro quartiere Collemarino. Gran lavoratore e tecnico, lascia un profondo vuoto in tutti noi amici e conoscenti. Un pensiero e una preghiera a Silvano». Lascia la moglie Stefania e la figlia Giulia. I funerali non sono stati ancora fissati per via delle imminenti feste di Pasqua.