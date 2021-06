Sicurezza in provincia, Salvini annuncia: «In arrivo più forze dell'ordine»

Il leader della Lega Matteo Salvini annuncia l'arrivo da metà luglio a metà settembre di più Forze dell'ordine in provincia di Ancona per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva. «Quindici le donne e uomini in divisa - spiega Salvini - che andranno per dare una risposta concreta alle necessità del territorio in vista del periodo turistico, fortemente voluta dal sottosegretario all’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Nicola Molteni. Con la Lega al governo si passa dalle parole ai fatti: rinforzi di polizia, carabinieri e guardia di finanza si sommano a nuove assunzioni».

Aggiungono per la Lega il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti e Mirco Bilò nella doppia veste di vicepresidente del gruppo consiliare Marche e referente del dipartimento antimafia regionale: «Abbiamo spinto ulteriormente per quella sicurezza indispensabile per una stagione estiva da cui le Marche attendono la ripartenza di una parte sostanziale dell’economia regionale. La sicurezza è strategica per la serenità e lo sviluppo sia economico che sociale del territorio e la nostra regione storicamente è un gioiello di legalità. La Lega continuerà a spendersi con costanza perché rinnovino questo invidiabile primato».