Sicurezza in città, Pd: «Desolazione, il Comune coinvolga i commercianti e la cultura»

FALCONARA - Il Partito Democratico "è chiaramente vicino al corpo della polizia locale di cui apprezza il lavoro e la disponibilità sempre prestata nello svolgimento del servizio. Così come a quello di tutti i lavoratori che prestano la loro opera a beneficio di tutta la cittadinanza. Nella denuncia dell'opposizione non c'era nessuna critica nei confronti dei lavoratori. Respingiamo quindi con fermezza le parole pretestuose espresse alla stampa locale dalla Sindaca con il solo scopo di attaccare il Partito Democratico". Lo scrive il Pd in una nota

"La vera questione è un'altra. È facilmente comprensibile come la sindaca Signorini voglia manipolare quanto denunciato dall'opposizione. I recenti fatti accaduti in centro città sono innegabili, da questo ad attaccare il corpo della polizia municipale, di strada ce n'è tanta. È altresì innegabile che Falconara continua ad avere una percezione di insicurezza molto alta ma questo non si può imputare alle pattuglie della polizia locale, quanto semmai allo stato di abbandono in cui la città versa da anni. Chiunque si trovi a passare per le vie cittadine in orario serale, che sia il centro o meno, può notare la desolazione e percepire quel senso d'insicurezza che ti assale dopo qualche metro in completa solitudine. Prima di strumentalizzare la denuncia delle opposizioni, tra cui il PD, sarebbe tempo che si mettessero in atto iniziative che coinvolgano i commercianti, le associazioni culturali e i giovani della città, e si rivitalizzi la città stessa invogliando i cittadini ad uscire di casa anche per una semplice passeggiata. Questo è e resta da oltre 15 anni il problema della mancata sicurezza in città. Le manipolazioni e gli attacchi gratuiti al Partito Democratico sono un chiaro segno di debolezza di questa amministrazione che nulla ha da mettere in campo per ovviare a questa situazione".