Il Piano non si sente "giungla": «Almeno qui non abbiamo baby gang»

ANCONA - Due giorni fa, in consiglio comunale, il sindaco Valeria Mancinelli aveva levato lo scudo in difesa del Piano. «Non è una giungla in cui è pericoloso addentrarsi», aveva detto in aula. In quartiere c?è chi concorda senza mezzi termini e chi chiede un maggiore impegno dell?amministrazione, soprattutto in termini di decoro. Del primo gruppo fa parte Mara Rossi, tabaccaia di largo Sarnano, che al Piano ci lavora e ci vive. «Sono nata qui, ci sto bene- spiega la tabaccaia- la sera esco da qui e non ho problemi a tornare a casa da sola, senza paura. Non è pericoloso questo quartiere, la situazione è molto vivibile. In centro succedono cose molto più gravi, qui ad esempio non ci sono baby gang. Io lavoro con gente non di Ancona, ma è gente onesta e che a sua volta lavora». C?è da fare qualcosa in più? «Bisognerebbe mettere più piante, serve più verde». Sulla stessa linea c?è il calzolaio Carlo Vitaloni: «Ci sono più controlli, le pattuglie si vedono e hannolimitato il crescendo che c?era, soprattutto in termini di ubriachezza. Metà di corso Carlo Alberto era piena di persone che beveva tutto il giorno alcolici, ma ora la situazione è abbastanza tranquilla».

Francesco Barzillona, del bar-pasticceria Maurizio chiede invece maggiore presenza delle istituzioni: «Il decoro del Piano viene fatto regolarmente, ma viene offuscato da tutta la gente che ?vive? sulle panchine- spiega- la polizia viene ogni due giorni e quando va via loro tornano. La mattina lasciano bottiglie dopo la baldoria della sera. Le cose si fanno, ma per due, tre o quattro giorni e poi tutto torna come prima. Forse servirebbe un controllo maggiore, questo è il cuore pulsante del commercio della città». Massimo Domizi, dell?Ottica Mancini: «Non è una ?giungla?, perché si lavora, ma è sempre più problematico portare avanti progetti che avevamo fatto qualche anno fa e che ormai si è arenato. La Mancinelli deve lavorare con noi oltre che al centro e agli Archi deve ricordarsi anche di noi ».