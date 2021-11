Sicurezza in città, Confartigianato: «La questura torni ad avere un ruolo centrale»

«L’attività svolta da Prefettura e Questura ha rinforzato in poco tempo la percezione di sicurezza da parte di cittadini e imprese a fronte degli episodici disordini che si sono verificati in Ancona, soprattutto nelle zone più frequentate di sera dai giovani». Il Segretario della Confartigianato Ancona, Pesaro e Urbino, Marco Pierpaoli e il Presidente territoriale dell’Associazione Paolo Longhi ritengono «che sia importante, per proseguire nel percorso che si sta portando avanti, ridare un ruolo centrale al capoluogo di regione e alla questura dorica che si è trovata declassata in terza fascia».

Si legge nella nota: «Questa decisione, fortemente contestata dalla Confartigianato e dal suo Presidente territoriale Paolo Longhi, ha visto la Questura subire una progressiva riduzione di personale e mezzi che, nella quotidianità, ha portato ad un abbassamento dei livelli di presenza sul territorio e di sicurezza ad Ancona e nei centri limitrofi, le cui conseguenze, grazie all’impegno profuso soprattutto nell’ultimo periodo da forze dell’ordine, prefetto e questore sono state contenute». «E’ necessario restituire alla Questura un ruolo centrale» - ribadiscono il Segretario Pierpaoli e il Presidente territoriale Longhi che chiedono un impegno in questo senso al Presidente della Regione Francesco Acquaroli, al Sindaco Mancinelli, ai parlamentari e alle forze economiche. Prosegue il comunicato: «Le Marche, con il Presidente Acquaroli, stanno lavorando per essere sempre più competitive e Ancona come capoluogo e la sua Questura rivestono un ruolo centrale in questo senso. Le imprese, da parte loro, hanno la necessità di un contesto favorevole e di sentirsi sicure, per poter lavorare con serenità ed essere competitive».