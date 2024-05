Pieraccioni e Siani ad Ancona per il cinepanettone. Il duo comico in città per visitare i luoghi più suggestivi

Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni sono stati avvistati alla Mole, in Pinacoteca ed in un noto ristorante della città. Potrebbero scegliere Ancona come location principale del loro prossimo film in uscita a Natale