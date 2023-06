Lavoro precario e futuro incerto, lo sfogo di un'infermiera dell'Ospedale di Torrette

ANCONA- I contratti di lavoro prorogati di volta in volta solo per qualche mese, il futuro sempre più incerto. Un’infermiera dell’Ospedale regionale di Torrette ha deciso di raccontare la difficile situazione che gli operatori sanitari stanno vivendo, anche alla luce degli avvenimenti che nelle ultime settimane hanno infiammato il nosocomio. In primis, a fine maggio, la decisione della Direzione di tagliare i posti di letto di Ematologia da 12 a 8 e di ridurre l’orario del Day Hospital. Provvedimento poi ritirato a seguito della diffusione della lettera che tutta la dirigenza medica della Soc di Ematologia, dal direttore al più giovane degli specializzandi, ha scritto ai pazienti e ai loro familiari per denunciare le criticità organizzative e strutturali della Clinica. Altra problematica sfociata alcuni giorni fa in un sit-in davanti Palazzo Leopardi, il contratto in scadenza il 30 giugno per circa 400 precari, poi prorogato al 31 ottobre 2023. «Lavoro ad Ancona dal febbraio 2021 e ho avuto sempre proroghe di contratto di 6 o 12 mesi- racconta l'infermiera-. Da settembre 2022 l’Azienda ha iniziato a fare proroghe di 2/3 mesi senza fare bandi per la stabilizzazione Madia o Covid. Circa una settimana fa è stata indetta una proroga al 31 ottobre solo per 66 infermieri che lavorano nell’area critica. Nessun rinnovo invece per tutti gli altri, circa 350 operatori sanitari. Dopo qualche giorno di tensione in tutto l’ospedale, tramite mail, arriva la comunicazione che tutti gli infermieri sarebbero stati prorogati fino ad ottobre. Abbiamo fatto una manifestazione e l’Assessore regionale alla Sanità ci ha semplicemente detto che non sanno cosa fare perché, per problematiche aziendali, non si hanno i soldi per stabilizzare».

Secondo l’infermiera «non è possibile che un ospedale regionale, Centro Ecmo, Trauma Center regionale, si trovi in una situazione di questo tipo. Ormai si sente dire ovunque che non si hanno infermieri, che per questo motivo chiudono i reparti e le persone sono costrette ad andare in ospedali privati, mentre noi che abbiamo lavorato durante il Covid sopportando tutte le difficoltà di una sanità al collasso siamo trattati in questo modo. Questa situazione è insostenibile, molti colleghi stanno lasciando l’ospedale perché sia dalla Direzione, ma soprattutto dalla Regione Marche non abbiamo nessuna risposta sul futuro. Prospettive di due/tre mesi non sono più sostenibili da parte di professionisti che, sempre sotto personale, saltando riposi e ferie, lavorano in questo ospedale ormai da 3 anni e anche di più».