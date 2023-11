Potature in aree Erap, è giallo: spetta all’Ente o al Comune? Si va verso la commissione

ANCONA - Gestione del verde negli appartamenti Erap in area comunale. A chi spetta? Il caso specifico di alcune zone in via Maestri del Lavoro, via Flavia e via Ruggeri (solo per citarne alcuni) è approdato in consiglio comunale. Massimo Mandarano (Ancona Futura Simonella sindaca) ha chiesto alla Giunta lumi sulla competenza delle potature.

“In tutte le zone di competenza Erap la manutenzione va fatta dai condomini. Erap incassa le quote e provvede- spiega l’assessore Daniele Berardinelli- non è però sempre così, per via delle difficoltà ad incassare le cifre dovute a motivi diversi. Ci sono zone in cui esistono strutture che hanno funzione pubblica come edicola, campetto polifunzionale etc. Io credo che la questione vada affrontata in modo più approfondito e chiedo una commissione congiunta con l’assessore al patrimonio. Il contratto con Erap non è chiarissimo e se vogliamo risolvere questa situazione è opportuno affrontarla in commissione per poi decidere una volta per tutte”.