Settimana dell'artigianato, la creatività forza motrice del "fare impresa"

L’impresa è creatività: ogni giorno un artigiano si confronta con problemi nuovi e nuove soluzioni, siano esse di prodotto, di sistema, di mercato. “E’ da questa consapevolezza - è l’annuncio di Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino - che abbiamo deciso di lanciare il Gruppo “Creativi” nell’ambito della Settimana dell’Artigianato, qui a Senigallia”. Il terzo Convegno inserito nella kermesse in corso di svolgimento alla Rotonda è diventato l’occasione ideale per la presentazione di questa nuova formazione, composta dal testimonial Lorenzo Cicconi Massi, Fotografo e Maestro Fiaf 2021, dal Prof Gabriele Micozzi, Docente del Dipartimento di Management dell’Univpm, e dal giornalista e conduttore TV Maurizio Socci. Una formazione “fatta di talento e capacità di visione - ha proseguito Pierpaoli - perché proprio da qui, dagli incontri e dalle tavole rotonde che caratterizzano “Ars in Genium”, vogliamo tracciare la strada della ripartenza del Paese; siamo convinti che la creatività sarà una forza motrice che saprà restituirci la bellezza del fare impresa”.

Accanto al Segretario Pierpaoli per questo terzo convegno della Settimana, dal titolo ‘Artigianato è Creatività’, moderato da Socci, proprio il Prof. Gabriele Micozzi e Lorenzo Cicconi Massi, con i saluti iniziali del Consigliere regionale Luca Serfilippi e del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti. Il vivace dibattito tra gli ospiti e i presenti in sala è stato l’occasione per approfondire il tema della creatività come leva fondamentale per lo sviluppo d’impresa. Focus in particolare sul rapporto tra creatività e storytelling aziendale, oltre che sull’importanza di fare “business by design” per costruire storie d’impresa di successo, così da attivare un processo creativo di ascolto dell’utente. Tra il pubblico, attenti ascoltatori anche i ragazzi delle classi VG e VF- indirizzo Grafica e Comunicazione dell’IIS Podesti Calzecchi Onesti di Ancona.

“Sono onorato di essere stato scelto dalla Confartigianato per rappresentare il Gruppo Creativi: tutto il mio percorso professionale in effetti è attraversato dal concetto di creatività - ha dichiarato Lorenzo Cicconi Massi, eclettico fotografo dell'agenzia Contrasto, vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionali - per questo ho scelto di proiettare alla Rotonda il video Italian Contemporary Excellence dedicato ai miei scatti realizzati per il consorzio Altagamma, che raccoglie le più prestigiose aziende del lusso e del Made in Italy. Volevo così raccontare il mio viaggio nell'artigianalità italiana diventata famosa nel mondo, che ancora oggi mantiene viva quella tradizione del saper fare e pensare, il senso del bello, il legame con il territorio, la cultura, la capacità di eccellere nel mondo, i talenti, la tecnologia, l’innovazione e la creatività, lo stile, l’arte di vivere”.



“La creatività nasce spesso dalla scarsità, dalla capacità di risolvere con intuizioni, in modo semplice, i problemi complessi - ha spiegato al pubblico presente, composto da imprenditori ma anche da molti giovani, il Prof. Micozzi - la creatività la si può vedere all’ interno delle famiglie contadine che hanno dato vita alle nostre imprese, anche attuali, dove l’agricoltore riusciva a risolvere problematiche complesse connesse alla sua attività, al raccolto che doveva portare avanti con miseri attrezzi a disposizione dove l‘attrezzo più importante era l'intelligenza. La creatività nasce dalla volontà di superare i limiti che talvolta ci vengono imposti dagli altri, nasce dal contrario dell'autoreferenzialità, nasce dal dubbio, quello di chi cerca di trovare la sua miglior versione, attraverso la ricerca costante di domande. Quindi quella domanda che va al di là di finte certezze è prodromica alla creatività. Noi molto spesso la creatività la limitiamo a fattori connessi alla comunicazione o agli strumenti dei digital media - ha specificato il Docente dell’UnivPM - ma essa in realtà nasce da un fattore di carattere umano, dove una persona, tenendo conto del proprio contesto, riesce a superarne le limitazioni e andare oltre l’orizzonte”. Il giornalista Maurizio Socci venerdì presenterà, sempre nell’ambito della Settimana dell'Artigianato il suo libro “Ars in Genium”, un viaggio tra le eccellenze dell’artigianato artistico delle province di Ancona e Pesaro e Urbino, attraverso i territori, le tradizioni, la creatività dei maestri del nostro artigianato artistico. Saranno protagonisti Graziano Sabbatini, Presidente Confartigianato Imprese AN-PU, il Segretario Pierpaoli e il Vice Presidente della Regione Marche Mirco Carloni. Dettagli su temi, ospiti e orari delle giornate conclusive di “Ars in Genium - La Settimana dell’Artigianato e delle Micro e Piccole Imprese” sono consultabili sul sito www.confartigianatoimprese.net. Per seguire gli eventi in presenza basta prenotarsi sul Sito dell’Associazione compilando un apposito modello. Tutti gli incontri sono trasmessi anche in diretta Facebook sulle pagine di Confartigianato AN-PU e de “La Via Maestra”. All’interno della Rotonda è allestita una Mostra di capolavori dell'artigianato Artistico visitabile gratuitamente con esibizione di green pass fino al 3/10 (orari 10-13 e 15-19:30).